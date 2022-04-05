Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек, передает ТАСС.

Омбудсмен добавила, что обмен четырех сотрудников Росатома, остающихся в Украине, сорвался в последний момент.

Ранее Москалькова пообещала проверить список крымских офицеров, якобы находящихся в плену в Украине и якобы не подлежащих обмену.

Первый обмен между Россией и Украиной состоялся 21 марта, тогда девять человек поменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. 24 марта прошел обмен по формуле 10 на 10 военнослужащих.