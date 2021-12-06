Россия и Турция провели успешное совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, в районе города Камышлы в провинции Хасеке, сообщил журналистам начальник патрульной колонны РФ Андрей Чипизубов.

Регулярное патрулирование этой территории впервые началось в ноябре 2019 года, все проходит штатно.

«Мы справляемся успешно с этой задачей, потому что, еще раз повторяю, идет тщательная подготовка. Поэтому все у нас проходит штатно… Население в некоторых населенных пунктах очень дружелюбно относится к присутствию российского флага на их территории», — сказал Чипизубов.

В составе колонны со стороны России было представлено два бронеавтомобиля «Тигр», один «Тайфун» и БТР-80. Со стороны Турции в патруле участвовали четыре бронеавтомобиля «Кирпи-2». По воздуху колонну сопровождали российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Начальная точка движения — населенный пункт Шейрек.