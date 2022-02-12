Россия и США будут представлены на крупнейших военно-морских учениях Индии, которые начнутся в конце февраля.

Об этом сообщает издание Hindu со ссылкой на источники.

«На фоне растущей напряженности вокруг Украины США и Россия примут участие в крупнейших в истории Индии морских учениях, которые состоятся в конце этого месяца. Источники в министерстве обороны сообщили, что и Россия, и США подтвердили свое участие в учениях «Милан 2022″, которые пройдут с 26 февраля по 4 марта», — сообщает издание.

Пока неясно, отправят ли США и Россия свои корабли или будут участвовать на уровне представителей флотов. Как сообщили собеседники издания, Индия пригласила на учения 46 стран, из которых более 35 подтвердили участие