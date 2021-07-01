Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ из-за призыва Праги начать переговоры о выплате компенсаций в связи со взрывами на оружейных складах в чешском Врбетице в 2014 году. «Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь», — заявила на брифинге в четверг, 1 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвавшая предложения Праги «неприемлемыми».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью «Первому каналу» российского телевидения, что позиция Праги, обвинившей Москву в причастности ко взрывам во Врбетице и потребовавшей компенсацию, «трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла». «Очень сложно ее комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Чехии Эва Давидова заявила, что посла республики в Москве Витезслава Пивоньку не вызывали в МИД России. Об этом сообщает информационное агентство ЧТК.

«Могу опровергнуть то, что господин посол был вызван, как сообщили иностранные информагентства», — сказала она.

МИД Чехии 28 июня вызвал российского посла Александра Змеевского. Прага выразила дипломату протест по поводу решения Москвы включить Чехию в список недружественных стран.

Кроме того, Чехия призвала Россию начать переговоры по «полному возмещению ущерба» в связи со взрывами во Врбетице . По данным издания Mlada fronta Dnes, Чехия оценила ущерб от взрывов примерно в 650 миллионов крон (в пересчете 25,5 миллиона евро).