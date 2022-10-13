Российская армия и оккупационная администрация Херсонской области готовятся к вхождению Вооруженных сил Украины в Херсон, пишет в своей свежей сводке Минобороны Британии.

«В последние дни российские оккупационные власти, судя по всему, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, они ожидают, что боевые действия перекинутся на сам город Херсон», — отмечает британская разведка.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо еще 8 октября заявил, что местные дети могут поехать «на отдых» в Крым, Ставропольский, Краснодарский край и Ростовскую область. «Мы уже обсудили с главой Крыма Сергеем Аксеновым возможность размещения херсонских детей в других местах, а также их родителей», — говорил Сальдо.

Он заверил, что регионы юга России создадут для детей и их родителей все условия, чтобы они «могли комфортно отдохнуть». Каждый из четырех регионов, которые согласились принять херсонцев, готовы разместить до 10 тыс. человек. Для «поездки на отдых» в Херсоне, чье население до войны не превышало 300 тыс. человек, будет работать горячая линия, пообещал Сальдо.

С этого времени Вооруженные силы Украины продвинулись еще ближе к Херсону. Всего с начала октября российские войска отступили примерно на 20 км к северу и теперь пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово. Ожесточенные бои продолжаются, особенно на западной линии фронта, где группировка России больше не защищена рекой Ингулец. При этом российские силы здесь представлены в основном неукомплектованными формированиями ВДВ, отмечает британская разведка.

«Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть. Херсонская группировка усиливается. Сдача Херсона невозможна. Все под контролем», — заверял 10 октября замглавы оккупационной администрации Херсона Кирилл Стремоусов. Он же ранее из-за сложившейся ситуации на фронте предлагал министру обороны РФ Сергею Шойгу как офицеру «застрелиться». (moscowtimes.ru)