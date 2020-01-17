Россия готова к контактам с Турцией по Ливии

РФ готова к дальнейшим контактам и координации усилий с Турцией для продвижения политического процесса и деэскалации напряженности в Ливии, заявили в МИД РФ.

«Ситуация в Ливии вызывает обоснованную озабоченность и у нас, и у Анкары. Как уже было упомянуто, эта тема обсуждалась в ходе целого ряда двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, включая визит президента Российской Федерации В.В.Путина в Турцию 8 января. Ценим то, что турецкие партнеры остаются сторонниками мирного разрешения ливийского конфликта, прежде всего, в контексте ведущейся под эгидой ООН подготовки многостороннего форума по Ливии. Подтверждаем готовность к дальнейшему обмену мнениями с турецкой стороной и координации усилий наших стран в интересах продвижения политического процесса и деэскалации напряженности в этой стране», — говорится в ответах российского дипведомства на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. (РИА Новости)

| 2020-01-17T14:53:11+00:00 17 января 2020, 16:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss