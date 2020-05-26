Россия обновила антирекорд по умершим от COVID-19

В России выявили 8915 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении Оперштаба, сообщает Газета.Ру.

Выздоровели за сутки 12 331 человек, скончались — 174 — это антирекорд за все время пандемии. Всего скончались 3807 пациентов.

Накануне смертность резко снижалась — до 92, но до этого шесть дней этот показатель держался выше 100 и трижды обновлял максимумы. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от COVID-19.

Всего общее число выявленных случаев коронавируса составило в РФ 362 342.

Наибольшее число выявленных случаев за сутки в Москве (2830) и Московской области (817).