Около половины золотовалютных резервов Центробанка России оказались заморожены из-за санкций, поэтому страна будет платить долги «недружественным странам» в рублях.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать»,— сказал он.

Он добавил, что часть золотовалютных резервов РФ находится в китайской валюте. По его словам, Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить его торговлю с Россией и доступ к резервам, которые размещены в юанях: «Конечно, оказывается давление для ограничения доступа к нашим резервам в юанях. Я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и приумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются».

Министр финансов РФ напомнил, что Россия будет платить по долгам недружественным странам в рублях: «Но повторяю, мы будем платить в рублях по долгам странам, которые являются недружественными для России и ввели подобные ограничения на использование золотовалютных резервов».