Попытки российской армии переломить ход войны и начать масштабное наступление на Донецком направлении под руководством нового командующего главы Генштаба Валерия Герасимова обернулись фиаско.

Несмотря на подкрепление в виде десятков тысяч мобилизованных, брошенных на фронт из резервов, и борьбу за дисциплину с запретом планшетов и требованием ежедневно бриться, Герасимов потерпел серьезное поражение под Угледаром и Авдеевкой, пишут военкоры и Z-паблики.

Наступление в Угледаре началось в конце января и быстро застопорилось, сообщил в своем блоге командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По данным Z-пабликов, в результате только одного боя в феврале были потеряны более 30 единиц техники и сотни солдат.

Как пишет неофициальный канал ЧВК Вагнера Grey Zone, армия оказалась неспособна спланировать операцию и демонстрирует очередной кризис в командовании войсками и управлением боем на уровне штабов — потери понесла 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, которая уже была потрепана в скандальной битве под Павловкой. Бригада писала открытое письмо губернатору Приморского края. В нем сообщалось, что «генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов» в попытке получить звание героя России могли потерять в поселке до 400 человек.

Игорь Гиркин, бывший министр обороны ДНР, заочно приговоренный в Гааге за удар по Boeing над Донбассом, подтвердил фиаско под Угледаром в своем телеграм-канале.

«Такое впечатление, что мимо наших генералов проехали все события минувшего года. Впрочем, поскольку некоторые из них являются (как минимум — с момента поступления в военные училища) полными кретинами — образцово повторены все ошибки, какие только совершались ранее», — негодует Гиркин.

«Не прикрытое с воздуха и силами РЭБ выдвижение танковых и моторизованных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности (поскольку по сторонам — минные поля) закончилось разгромом», — пишет он. Часть техники была уничтожена ударами ПТУР (запускаемых с высотных домов Угледара), часть — расстреляна артиллерией противника, стреляющей исключительно точно, причем все эти потери оказались «односторонними», пишет Гиркин: российских солдат «расстреляли как в тире»

На этом и закончилось «наступление российской армии на всём Донецком фронте», делает вывод он.

На российских военных с требованием наступать давит руководство страны, но генералы понимают, что стратегическое наступление в Украине невозможно, а настроения среди «понимающих» представителей командования достигли стадии «паники», рассказал «Важным историям» источник, близкий к Минобороны.

Основных причин две, перечисляет он: это нехватка качественной техники и боеприпасов, а также неспособность верховного командования реально оценить ситуацию на фронте.

Даже сотни тысяч мобилизованных, собранные в резервных частях на границе, — это лишь «резерв», который необходим армии, чтобы «закрывать возможный прорыв украинцев», поясняет источник.

Но Кремль, по его словам, требует готовить обширные планы, включая новую попытку взять Киев. В осуществление этих планов никто не верит, это будет самоубийство», — говорит источник. (moscowtimes.ru)