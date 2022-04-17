Власти Болгарии запретили российским судам заходить в порты государства. Такое решение — следствие пятого пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации.

Соответствующей информацией поделилось издание The Guardian со ссылкой на Морскую администрацию Болгарии.

«Всем судам, зарегистрированным под российским флагом, а также всем судам, которые после 24 февраля сменили свой российский флаг или регистрацию в морском регистре на любое другое государство, запрещен доступ в болгарские морские и речные порты», — сказано в официальном сообщении Морской администрации государства.

В запрете есть два исключения. Первое касается кораблей, которые терпят крушение или нуждаются в гуманитарной помощи. Второе – транспортировки энергоносителей, продуктов питания и лекарств. Аналогичные запреты и исключения действуют для российских грузовиков на территории Европейского Союза.

Напомним, Болгария стала не первой страной, которая заблокировала доступ судов из РФ в свои порты. Ранее такое же правило ввели Бельгия, Румыния и Италия.