«Российским солдатам плевать на памятник Нжде» — Марков о демонтаже в Карабахе памятника пособнику Гитлера

Установка памятника нацисту Гарегину Нжде в Ходжавенде (Мартуни) вызвала неоднозначную реакцию азербайджанской общественности и государства. Памятнику всякого рода нечисти, такому как Нжде, не место на азербайджанских территориях.

Со своей стороны # уже поднимало этот вопрос. В материале эксперты утверждали, что либо этот памятник должен быть демонтирован, либо уничтожен беспилотником, в качестве объяснения принципиальной позиции Баку в этом вопросе.

Через полторы недели выхода материала депутат парламента Армении Арман Бабаджанян, выступая в парламенте, с прискорбным лицом объявил, что памятник Нжде будет демонтирован. А уже сегодня, независимый депутат, ранее входившая во фракцию «Мой шаг», Софья Овсепян сообщила, что памятник уже демонтирован.

«Памятник был точно демонтирован и доставлен к Историческому музею», — сообщила она.

Комментируя данный случай #, российский политолог Сергей Марков заявил, что азербайджанская сторона подняла этот вопрос и смогла привлечь к нему внимание российских официальных ведомств.

«Скорее всего, российские солдаты проходили мимо этого памятника и им плевать на этот памятник, потому что они даже и знать не знали, что это за памятник какому-то бородатому мужику. Поставили туземцы памятник своему какому-то герою, и российских миротворцев это никак не волновало до тех пор, пока азербайджанская сторона не подняла этот вопрос перед Минобороны России», — сказал Марков.

По его словам, в Минобороны России как раз знают, что этот бородатый мужик не просто какой-то герой туземцев, а является калоборантом гитлеровского режима и готовил в Болгарии диверсантов для отправки в тыл Красной армии, и предприняли действия в соответствии с позицией России по героизации нацистов.

«Есть четкая позиция России, что героизация нацистов недопустима, и Нжде входит в этот список преступников. После этого Министерство обороны поставило перед армянскими властями вопрос о недопустимости этого. Видимо, российские офицеры с хмурыми лицами сказали армянам, что если они сами не уберут, пусть потом на себя пеняют. Российскому солдату непозволительно каждый день проходить мимо памятника нацистскому калоборанту», — подчеркнул эксперт.

Марков также добавил, что факт демонтажа памятника Нжде можно считать примером хорошего взаимодействия между Азербайджаном и Россией.

«Данный факт способствует повышению доверия между сторонами и показывает, что проблемы на местах можно спокойно обсудить и решить. Российская сторона хочет быть честным брокером между сторонами», — сказал он.

Однако аналитик не исключает, что подобные провокации со стороны националистических армянских групп в будущем не повторятся.

«Такие партии как «Дашнакцутюн», «Сасна Црер» не ушли с политического поля Армении, и они имеют большой опыт терроризма. Поэтому провокации и дальше будут продолжаться», — считает он.

В свою очередь политолог Тофиг Зульфугаров заявил, что на психологическом уровне определенная часть людей думает, что СССР еще не развалился, и Москва все еще является руководителем постсоветского пространства.

«Люди еще не осознали, что это далеко не так. Тысячу раз можно говорить о том, что силы по поддержанию мира, как и мониторинговая миссия в Агдаме, находятся на территории Азербайджана по приглашению наших властей. В данном случае, Азербайджан их позвал для того, чтобы они помогли осуществить процесс реинтеграции районов компактного проживания армянами. По сути, они являются «подушкой» временного характера, которая должна обеспечить шаг за шагом этот процесс. Это нужно для того, чтобы Азербайджан никто не обвинил в этнических чистках и так далее», — сказал аналитик.

Зульфугаров также считает, что ключевым элементом всей нынешней конфигурации вокруг Карабаха является Азербайджан.

«Это логика любых международных отношений и операций по поддержанию мира, который по правилам ООН предполагает полный суверенитет над своей территорией. Поэтому, когда мы сегодня критикуем силы по поддержанию мира, нужно понимать, что они будут допускать ошибки, но эти ошибки исправляются после обмена мнениями и консультаций. Поэтому я бы призвал людей осознать факт нашей победы и пересмотреть свои позиции по всем этим процессам», — добавил он.

По словам аналитика, армяне не имеют права без ведома Азербайджана ставить какие-то памятники, а роль миротворческой миссии объяснить армянам, что они являются частью азербайджанского общества.

«Либо они принимают наши законы, либо они покидают эту территорию. По-другому и не будет, все в рамках международного права», — резюмировал он.