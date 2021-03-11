Российский сухогруз затонул у берегов Румынии

Российский сухогруз Volgo Balt 179 затонул у берегов Румынии, 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются, сообщила пресс-служба компании GSP Falcon, судно которой получило сигнал бедствия от моряков, сообщает РИА Новости.

На момент передачи сигнала бедствия судно Volgo Balt 179 находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передал, что намерен покинуть сухогруз.

К спасательной операции присоединились Румынское агентство спасения человеческих жизней на море, а также пограничная полиция Румынии. Пострадавшие будут доставлены в ближайший порт в городе Констанца.

По предварительным данным, причиной затопления судна могли стать сложные погодные условия. Агентство Mediafax утоняет, что сухогруз покинул порт Ростова-на-Дону 6 марта и вечером 11 марта должен был прибыть в порт Констанца.
| 2021-03-11T21:56:20+04:00 11 марта 2021, 23:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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