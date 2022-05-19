Российский военнослужащий Вадим Шишимарин в киевском суде признал вину в убийстве безоружного жителя Украины. Об этом сообщают «Би-би-си» и «Медиазона». Это первый судебный процесс над российским военным с начала вторжения и первое в истории современной Украины дело против военнослужащего другой страны, который убил мирного жителя страны.
Шишимарина судят за «нарушение законов и обычаев войны». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Как утверждает обвинение, Шишимарин в составе подразделения перешел российско-украинскую границу в Сумской области 24 февраля. Четыре дня спустя его колонна была разбита у села Камыши. Шишимарин с сослуживцами начал пытаться добраться до России.
У посёлка Чупаховка солдаты отняли автомобиль у местного жителя и поехали впятером в сторону границы. По пути ои увидели 67-летнего Александра Шелипова, который говорил по телефону. Старший лейтенант посчитал, что мужчина сообщит ВСУ об их перемещении и приказал Шишимарину убить Шелипова из автомата АК-47. Шишимарин несколько раз выстрелил в него из автомата, и тот умер от пулевого ранения в голову.
«Мне приказали выстрелить, и я выстрелил в него одну очередь, он упал. Мы ехали дальше», — объяснял на опубликованном СБУ видео Шишимарин.
После этого военнослужащие отобрали ещё один автомобиль у местного жителя, но в дальнейшем наткнулись на бойцов местной самообороны. Одного из них убили, остальные спрятались и после сдались в плен.
Шишимарин полностью признал вину. Вещественными доказательствами обвинения стали телефон, по которому говорил убитый, и пять автоматов, изъятых у российских солдат.
Заседание продолжится сегодня. ПО словам судьи, его прервали из-за большого количества прессы: суд не смог разместить 150 журналистов. (moscowtimes.ru)