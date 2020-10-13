Российский политолог предложил судить последователей нациста Нжде в Ходжалы

«Я местом суда выбрал бы Ходжалы», — написал на своей странице в соцсети Facebook известный российский политолог и историк Олег Кузнецов, высказавшись на тему бомбардировок армянскими ВС мирного населения Азербайджана и последующего за эти преступления наказания:

«Ракетные удары вооруженных сил Армении по мирному населению и гражданской инфраструктуре Азербайджана — это варварство. На языке юридической науки это называется нарушением правил ведения войны, норм международного гуманитарного права и военным преступлением. Именно за такие преступления верхушка гитлеровской Германии и наиболее видные нацисты были осуждены Международным военным трибуналом в Нюрнберге», — обратился политолог к СМИ на своей странице в соцсети Facebook.

Российский аналитик, кандидат исторических наук, автор книги «Правда о мифах карабахского конфликта» Олег Кузнецов уже много лет доносит миру правду о войне в Карабахе сквозь призму объективности, достоверности и справедливости.

Олег Кузнецов сравнил действия Армении с фашизмом и приравнял их к нацизму:

«Армения нанесла удар по Гяндже после того, как в Москве министрами иностранных дел воюющих стран был подписан документ о временном прекращении огня в гуманитарных целях. Тем самым официальный Ереван в очередной раз показал себя недоговороспособной стороной нагорно-карабахского конфликта, готовой ради сохранения власти вести войну до последнего армянина и азербайджанца. Именно так поступали нацисты с германским и иными народами стран Европы в годы Второй мировой войны. Впрочем, ничего иного от апологетов и последователей идей нациста Гарегина Нжде ожидать было нельзя. Сформулированная им под влиянием идей Адольфа Гитлера теория цехакрона — армянской разновидности нацизма — была, есть и будет движущей силой агрессии Армении в регионе Южного Кавказа», — написал историк.

Он заявил, что сегодня перед армией Азербайджана стоит цивилизационная миссия по уничтожению этой угрозы и созданию условий для суда над ее носителями:

«Война за освобождение Карабаха от армянской оккупации — это не только Отечественная война азербайджанского народа за территориальную целостность своей страны, но еще и война цивилизации против средневекового варварства, война нравственных ценностей человечества против клерикального эгоизма армянского национализма, война за мир и стабильность в одном из ключевых регионов Евразии».

В заключение Олег Кузнецов вновь пожелал «победы азербайджанскому оружию и мужества азербайджанскому народу».

Отметим, что вчера страница Олега Кузнецова на Facebook была заблокирована в результате жалоб армянских пользователей. Однако не прошло и часа, как представительство политолога в соцсети заработало вновь: многочисленные борцы за справедливость обжаловали решение о бане страницы.