Яхта Queen K (Clio) российского миллиардера Олега Дерипаски 16 апреля пришвартовалась в бухте неподалёку от турецкого курортного города Гёчек, пишет Daily Sabah.

В издании отметили, что судно вошло в воды Турции под флагом Каймановых островов.

«Яхта, принадлежащая российскому алюминиевому магнату Олегу Дерипаске, прибыла в бухту недалеко от юго-западного турецкого курорта Гёчек в субботу, 16 апреля. Судно прибыло под флагом Каймановых островов», — написало турецкое издание.

Ранее в турецких портах заметили две яхты, принадлежащие предпринимателю Роману Абрамовичу.