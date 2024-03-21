Генпрокуратура РФ назвала инсценировкой заявление о смерти бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в организации убийства, сообщает надзорное ведомство.

«Из ЗАГСов Сахалинской области, из ЗАГСов Санкт-Петербурга были получены идентичные справки, говорящие о том, что акты по смерти господина Кана регистрировались. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

Информацию о кончине так называемого «крабового короля» Кана сообщили представители ответчиков в Арбитражном суде Приморского края, где рассматривается иск Генпрокуратуры о взыскании почти 400 млрд рублей с Кана и другого бизнесмена Дмитрия Дремлюги. По их данным Кан скончался 14 февраля 2023 года. Защита настаивает на прекращении дела против «крабового короля» в связи с его кончиной.

При этом представитель еще одного ответчика — сестры Кана, Марины Тен заявил «РИА Новости», что в его распоряжении есть копия свидетельство смерти бизнесмена.

«Я связался с моим доверителем, у нее, оказывается, свидетельство было… у меня нотариально заверенная апостилированная копия», — сказал адвокат, добавив, что в суд он ее передал.

30 января прокуратура запросила для Кана 19 лет колонии строгого режима по делу о заказном убийстве. По версии следствия, бизнесмен нанял киллера для устранения другого предпринимателя — Валерия Пхиденко. Кану также предъявлено обвинение в контрабанде, организации преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов. Обвиняемый покинул территорию РФ и объявлен в розыск.

Вместе с этим прокуратура в январе этого года подала в арбитражный суд два иска на общую сумму 376 млрд рублей 31 компании и 29 физическим лицам, среди которых Кан и Дремлюга, который также скрывается за рубежом. По данным надзорного ведомства, ответчики задолжали указанную сумму за незаконный вылов рыбной продукции на Дальнем Востоке.

Первая информация о якобы кончине Кана появилась в феврале прошлого года. Несколько телеграм-каналов сообщили, что бизнесмен скончался в Лондоне от рака, а самого Кана похоронили в Южной Корее.