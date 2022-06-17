Дания заявила о вторжении российского корабля в свои территориальные воды. Об этом говорится на сайте Командования обороны страны.

Там уточнили, что инцидент произошел вечером 16 июня у острова Борнхольм. В ведомстве подчеркнули, что корабль нарушил территориальные воды Дании дважды.

«Вчера вечером российский корвет вошел в территориальные воды Дании к северу от Кристиансё. Позже ночью тот же корвет снова пересек линию территориальных вод, также к северу от Кристиансё. После вызова по гражданской УКВ-радиосвязи подразделения морских операций ВМС российское судно немедленно покинуло территориальные воды Дании».