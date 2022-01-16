Корабль под флагом России больше недели не может покинуть территориальные воды Грузии, после того, как попал в шторм в акватории Батуми. Об этом сообщает Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.

«На якорную стоянку в акватории батумской гавани 7 января 2022 года встал корабль SGV-Flot (IMO 8033089), плавающий под флагом России», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из-за шестибалльного шторма судно с 13 членами экипажа понесло в сторону берега, но моряки сумели предотвратить опасное сближение.

После этого судно не смогло развернуться в сторону моря и встать на якорь, говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, в районе Шантарских островов успешно завершилась операция спасения экипажа с грузового судна «Григорий Ловцов», которое в начале января отправило сигнал бедствия (kp.ru).