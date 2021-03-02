Российский историк: «Не все граждане Армении — это сплошь зомбированные пропагандой идиоты»

Интервью # с российским историком, политологом Олегом Кузнецовым.

-На вчерашнем митинге Пашинян разгромил оппозицию. Как вы считаете, с чем связана такая поддержка Пашиняна, даже несмотря на итоги Карабахской войны?

— Я бы воздержался от употребления столь радикального словосочетания как «разгром оппозиции». Оно мне очень сильно напоминает фразеологию советской прессы 1930-х гг., когда в годы Большого террора шла речь о разгроме «троцкистской оппозиции», «промышленной партии» или «зиновьевско-бухаринского блока». Большинство ваших читателей моложе 50-ти лет о политических репрессиях в СССР даже не слышали, но именно такая риторика им была присуща. Сейчас в Армении нет показательных судебных процессов, нет расстрелов по политическим мотивам с извещением об этом в периодической печати и прочих атрибутов террора. Поэтому я бы говорил о том, что Пашиняну удалось продемонстрировать оппозиции свое интеллектуальное и нравственное превосходство.

Лично для меня нет ничего удивительного в том, что значительная часть армян, а по сути — две трети поддерживают главу государства, несмотря на поражение в недавней войне с Азербайджаном. Поэтому не надо думать, что все граждане Армении — это сплошь зомбированные пропагандой идиоты, дело обстоит далеко не так. Конечно, подобного рода индивидуумы в армянском обществе встречаются, и с некоторыми из них мне приходится сталкиваться в социальных сетях, но они относятся к сторонникам оппозиции, тогда как все те армяне, кто сохранил способность к рассудочному мышлению, поддерживают Пашиняна.

Основная масса граждан Армении прекрасно осознает, что причины нынешнего не только военного, но и экономического краха кроются в годах правления «карабахского клана», который большинство их них ненавидит и презирает. Люди — не дураки, они прекрасно понимают, что оппозицию интересует не будущее страны, а сохранение тех капиталов, которые ее представители своровали у собственного народа и награбили у азербайджанцев, — кто-то миллиард, кто-то миллион, кто-то сто тысяч, но все они хотят через дестабилизацию власти сохранить свое криминальное материальное благополучие.

Ну, а главная причина, по которой оппозиция не пользуется авторитетом в армянской обществе, заключается в ее интеллектуальной импотенции. Она апеллирует к замшелым идеологическим стереотипам времен правления «карабахского клана»: когда у оппозиции хватает мозгов только на то, чтобы обзывать Пашиняна «турком», то это означает полное отсутствие какой-либо интеллектуальной альтернативы в будущем. Поэтому всякий здравомыслящий армянин расшифровывает для себя лозунги оппозиции так: мы будем воевать в Азербайджаном до последнего армянина… ради сохранения за собой наворованного и награбленного. А такая риторика привлекает к себе только криминал от политики.

—В России считают, что Никола Пашиняна поддерживает Запад, и именно демократы США, поэтому он не уходит. Но так ли это?

— Даже если это и так, то Россия все равно открыто не вмешивается во внутриполитические процессы в Армении, официально считая их внутренним делом этого государства. Очень сложно заставить уйти добровольно в отставку лидера страны, которого поддерживает две трети населения, — и этот факт остается фактом. Пашинян в его нынешнем положении абсолютно удобен Кремлю, так как он сейчас является единственным политиком в Армении, который взял на себя и несет весь груз ответственности по трехсторонним переговорам по послевоенному нагорно-карабахскому урегулированию. Власти России через своих очень высокопоставленных представителей таких как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а она — формально третий человек в российской властной иерархии, открыто предупреждает армянских оппозиционеров, что в случае их прихода к власти в стране им не удастся соскочить с крючка исполнения ранее взятых на себя армянской стороной обязательств по послевоенному урегулированию. Пашинян сегодня — это реальная сила, а Кремль предпочитает иметь дело именно с сильными, так как они наиболее ответственны, по крайней мере, в современной Армении.

Да, власти России не препятствуют армянской диаспоре в стране собирать с армянского населения деньги на финансирование оппозиции, так как этот процесс нельзя ни запретить, ни остановить, особенно если учитывать, что весь бизнес армянской диаспоры в России так или иначе был и продолжает оставаться аффелированным к «карабахскому клану». Чтобы пресечь подобные действия силами правоохранительных органов, для начала необходимо, чтобы эта практика была признана преступной официальным Ереваном, который бы обратился к властям России с просьбой о содействии в борьбе с финансированием политических процессов из-за рубежа. Тогда можно будет предпринимать какие-то фискально-репрессивные меры вплоть до блокировки транзакций или даже банковских счетов. А пока такого обращения нет, то и власти России бессильны что-либо сделать в рамках закона.

— Собственно, а для самого Кремля, насколько выгоден Пашинян? Принято считать, что Кремль наказывает Пашиняна за его высказывания про «Искандеры»?

-Прошу понять меня правильно: Пашинян сам по себе — это обыкновенный человек, не очень образованный и умный, но очень харизматичный и соответствующий по своему психотипу коллективным ожиданиям армянского народа. Гитлер тоже был не очень умен, но за ним в свое время шли массы, что делало его политиком национального и даже мирового уровня. Никол Пашинян ни на йоту не сравнится по своему потенциалу с Ильхамом Алиевым или Владимиром Путиным, но за ним стоит поддержка двух третей армянского народа, что превращает его фигуру из комичной в выдающуюся, по крайней мере, среди армян. Нет смысла рассуждать о том, выгоден ли Пашинян как персона Кремлю или нет, есть обстоятельства, которые необходимо воспринимать как данность. У Кремля сейчас совершенно точно нет планов по насильственному свержению режима Пашияна в Армении, как это было, например, во времена СССР с афганским шахом. К тому же, как показывает история, ни один государственный переворот в пользу России не был успешным, поэтому к такой тактике мое государство уже давно не прибегает.

Что касается второй части вашего вопроса, то Кремлю нет ни малейшего смысла раздувать шумиху вокруг его глупых слов об ОТРК «Искандер». Боеспособность этих систем была не раз подтверждена во время боевых стрельб на учениях, а также при боевом применении в Сирии, и военные специалисты со всего мира об этом прекрасно знают.

В России никто не будет прилагать усилий, чтобы опровергать очевидную глупость, а так реакция, которая последовала на его слова, была скорее эмоциональным выплеском людей, разбирающихся в теме «Искандеров», чем заказом государства. Если власти России захотели бы поправить Пашиняна, то они провели показательные стрельбы силами какой-нибудь ракетной бригады Южного военного округа, но так как боеспособность этой системы ни у кого не вызывает сомнений, то тратиться на показательные пуски ракет посчитали нецелесообразным. А шумиха вокруг слов Пашиняна через неделю сама уляжется, так как все переключатся на обсуждение какого-нибудь нового сказанного им перла или словесного пассажа. Это — безусловный закон прессы, о существовании которого и вы, и я прекрасно осведомлены.