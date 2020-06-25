Российский эксперт: «Сколько десятилетий россияне должны жить победами своих дедов, не имея ничего своего?»

Приближается дата референдума по внесению изменений в Конституцию РФ. В этой связи Путин выступил по многим телеканалам, активно обрабатывая мозги избирателей новыми обещаниями. Он объявил о новых дополнительных выплатах семьям с детьми, повышении налога на доходы богатых россиян, расширении льготной ипотеки.

Это тот самый человек, который недавно уже обманул всех пожилых людей России, повысив им возраст выхода на пенсию. Хотя до того клялся, что никогда подобного не допустит.

25 июня открываются первые избирательные участки в самых восточных регионах России. В ходе общенационального референдума россияне должны будут проголосовать за внесение поправок в Конституцию, которые позволят обнулить президентские сроки Путина и дадут ему возможность отработать на этой должности еще два 6-летних срока. Путин должен был покинуть свой пост в 2024 году. Голосование по поправкам продлится до 1 июля.

Нет сомнений, что Путин своего добьется, «наберет» голоса. Только вот делает он это на фоне не спадающей в РФ скорости распространения вируса. Это риск для здоровья пожилых избирателей.

Куда же он торопится? Ведь после «обнуления» времени будет сколько хочешь. Возможно, он боится того, что популярность падает очень быстро, и завтра уже будет труднее убедить людей, что «народ проголосовал «за» абсолютным большинством».

Он еще много чего наобещал в телеобращении, перечислять все не имеет смысла. Интересно, на что рассчитан этот его посыл, и что ждет в реальности и Россию, и нас — ее соседей, если Путин так и останется у руля власти на неизвестный по продолжительности период?

Эти вопросы прокомментировал # российский диссидент, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Голосование по поправкам в Конституцию — это еще одно цирковое представление, которое служит не только цели скорейшего укрепления в головах российской элиты и российских граждан факта, что Путин вечен, но также служит цели единения народа вокруг «скреп», о чем, собственно, в присущей ему лживой манере уже несколько месяцев вещает и сам царь, и все его марионетки.

Всем понятно, что это голосование, как и сами поправки, незаконны и служат одной цели — удержание власти любой ценой. Ведь иначе трибунал. Без шуток. Как вы думаете, что сделает цивилизованный мир с Путиным и его соучастниками преступлений, если они утратят ядерный чемоданчик?! Суды, трибуналы, реальные сроки, конфискации — как минимум. Так что, российская верхушка будет зубами держаться за власть.

Сейчас ситуация критическая. Экономический кризис, народ нищает. Даже те, кому не интересны права человека и демократия, очень обозлены на Путина. Так что, парадами и референдумами он, в том числе, пытается хоть как-то сплотить остатки поддержки. Но люди хотят есть и иметь возможность кормить семьи, а не по парадам шляться. Сколько десятилетий россияне должны жить победами своих дедов, не имея ничего своего?

Я уверен, что соседи России понимают, ездить по ушам и запугивать – это уже не очень хорошо работает. Грузия и Украина свои вопросы давно решила в этом плане. Да, Кремль пошел войной, чтобы не отпустить эти страны на свободу, но остался с санкциями и презрением всего мира. Народ Армении скинул мечтающих о вечном воцарении в 2018 году. И Кремль до сих пор работает по дестабилизации ситуации в Ереване, но, слава Богу, безуспешно пока, так как народ за свои решения готов стоять до конца. Азербайджан, кстати, уже некоторое время идет также на ослабление вертикали, диалог с обществом. Это позитивный момент. Сейчас мы видим, как Путин через своих людей пытается дестабилизировать Беларусь. Так он мстит Лукашенко за отказ включения Беларуси в состав России, что и вынудило Путина пойти на этот позорный ход с поправками и обнулением. В итоге даже белорусы сейчас вышли на улицы выступать за перемены.

В своем чисто диктаторском воровском мирке живет только Кремль, но даже там, думаю, понимают, что скоро россияне захотят дать им большого пинка, так как воровать и врать — одно, а отнимать своей бездарной политикой последнее — другое.