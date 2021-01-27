Российский эксперт: «Ответом Ирана на усиление Турции в Азербайджане станет попытка своего усиления в Армении»

Глава МИД Ирана Джавад Зариф начал турне в регион, чтобы обсудить итоги карабахской войны. Так, глава иностранного ведомства Ирана уже посетил Баку, Москву и сегодня находится в Ереване, ожидается его визит также в Тбилиси и Анкару. О месте Ирана в новой геополитическом раскладе в регионе после окончания Второй Карабахской войны и о том, как Иран собирается компенсировать потерянные позиции, рассказал в интервью # российский политолог Виталий Арьков.

— Как вы оцениваете итоги визита Зарифа в Баку и Москву?

— Большое турне главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа по странам региона наполнено широкой повесткой. Здесь как вопросы развития двухсторонних отношений с каждым из партнеров, так и общие для региона проблемы, а также общемировая повестка. Однако понятно, что с коллегами в Ереване и Тбилиси господин Зариф вряд ли станет глубоко обсуждать (если вообще станет) ситуацию, сложившуюся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году пятью постоянными членами Совбеза ООН, а также Германией с Ираном, из которого вышли США при администрации Дональда Трампа.

Равно как и уже в значительной степени технические моменты формирования трансевразийского международного транспортного коридора «Север-Юг», в скорейшем запуске которого заинтересован как сам Иран, так, конечно же, Азербайджан, Россия и Казахстан.

Хотя и Грузия, и Армения при наличии реального интереса с их стороны также могли бы стать участниками масштабного проекта, поскольку он предполагает не одну транспортную магистраль, а совокупность таковых различной пропускной способности и даже направления.

МТК «Север-Юг» предусматривает не только транзит грузов из Индии и Ирана в Западную Европу, но также расширение торговых и в целом экономических связей всех государств, так или иначе в него вовлеченных. Это ведь не только новая транспортная артерия, это новая экономическая, а соответственно и политическая ось. Ошибкой для того же Еревана будет игнорировать МТК «Север-Юг» только на основании того, что одним из главных участников проекта является Баку.

— Насколько новая геополитическая реальность соответствует интересам Тегерана?

— Итоги Второй Карабахской войны значительно укрепили влияние в регионе России и Турции. Россия де-факто получила вторую военную базу на Южном Кавказе, решая пока сугубо миротворческие задачи. Военные Турции хотя ранее и присутствовали в Азербайджане, сейчас в статусе миротворцев находятся на территории, на протяжении нескольких десятилетий находившейся под контролем Армении.

При дележе «карабахского пирога» Тегеран формально оказался не у дел. Более того, поддерживаемая им Армения – формально проигравшая сторона. Формально, поскольку проиграли армянские националисты, партия войны, но в целом армянский народ наконец-то оказался вызволенным из той ловушки, чем в итоге оказалась оккупация азербайджанских земель. И которая почти на три десятилетия затормозила развитие Армении – превратив страну с серьёзным экономическим потенциалом в самую бедную республику региона, выживающую лишь благодаря внешней помощи, вынудила значительную часть армянского населения покинуть Родину в поисках лучшей доли.

Ответом Ирана на усиление влияния и присутствия Турции в Азербайджане, с которым он также исторически связан, очевидно, станет попытка своего усиления, во-первых, в Армении.

И нынешняя ситуация в самой Армении крайне благоприятна для Ирана:

— во многом прозападный режим Пашиняна не имеет народной поддержки от слова «совсем» и можно негласно договариваться с различными лагерями оппозиции – кто-то из них в итоге возьмет власть;

— ничем, кроме дежурных слов сочувствия, не поддержавшие Армению во Второй Карабахской страны Запада (приоритетно США и Франция) в настоящее время не вызывают прежних симпатий в армянском обществе, а если грамотно «подогревать» тему, то нелюбовь можно сохранить надолго;

— Москва, с одной стороны, руками Баку наказала Пашиняна и сорвала операцию по установлению в Ереване прозападного марионеточного режима, но, с другой стороны, не оправдала совершенно необоснованных ожиданий части армянского общества (не вступила в войну на стороне Армении, хотя де-факто сохранила для нее непосредственно сам Нагорный Карабах), и потому имеет в свой адрес обиду и упреки;

— Еревану в нынешней ситуации требуется мощный союзник, и Тегеран на эту роль подходит как никто другой: испытывает по отношению к себе несправедливость со стороны значительной части международного сообщества, имеет натянутые отношения с Турцией и обиду на Азербайджан.

— Можно ли считать, что итоги карабахской войны задевает интересы Ирана?

— Опасность укрепления связей Тегерана и Еревана чревата тем, что Армения может «подцепить» от Ирана вирус изоляционизма. Когда вместо того, что переосмыслить случившееся за последние три десятилетия, вынести из собственных ошибок ценный урок и избегать их повторения, она начнет превращаться в озлобленного и мстительного изгоя. Не стремясь к максимальной интеграции в прогрессивные региональные и международные проекты для выхода из экономического и общественного кризиса, а живя пожирающей изнутри мыслью о реванше и новой войне ради утопической и деструктивной идеи-фикс о Великой Армении от моря до моря.