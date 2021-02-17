Российский эксперт: Это повод ставить на всех уровнях вопрос о вступлении Азербайджана в НАТО

В части Нагорного Карабаха, остающейся в зоне контроля российского миротворческого контингента, стартовал весенний призыв в «Армию обороны Арцаха». Что это значит? По меньшей мере, то, что никто не препятствует продолжению существования этой незаконной «армии» — и это точно и однозначно противоречит Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября, в котором говорится о выводе всех вооруженных армянских подразделений из Нагорного Карабаха на территорию Республики Армения.

Почему же миротворцы позволяют проводить призыв, тем самым фактически потворствуя продолжению сепаратистских тенденций, настроений на подконтрольной им территории? Не приведёт ли это к утрате доверия к миротворцам в Азербайджане? И если сепаратисты проводят призыв, то Азербайджан сохраняет за собой право на применение того самого «железного кулака», о котором говорил президент Алиев?

Или это говорит о том, что какие-то внешние силы (Запад, американцы) через Пашиняна срывают договорённости, гарантом которых является Россия?

И еще, разве ситуация с призывом в «Армию обороны Арцаха» не повод для разбирательства со стороны турецко-российского Совместного Мониторингового Центра в Агдаме?

На эти вопросы # отвечают известные эксперты.

Александр Сытин, российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center:

— Оно может быть и поводом для разбирательства со стороны Мониторингового центра в Агдаме, но понятно, что Россия будет укреплять армянские вооруженные силы, в том числе, и прежде всего, в той части, которая касается Карабаха.

Неужели в Баку еще не поняли, что Москва по сути отобрала у Азербайджана плоды победы и, не вмешавшись в сам конфликт на его горячей стадии, показала и Азербайджану и всем вокруг, что вы можете, конечно, делать всё, что угодно, но будет всё равно так, как это надо и выгодно Кремлю. Собственно, вся проармянская позиция русских и есть демонстрация этого тезиса.

С моей точки зрения, это не просто повод для дальнейшей азербайджано-турецкой интеграции, но и безусловный повод ставить на всех уровнях и площадках вопрос о вступлении Азербайджана в НАТО. Соглашение по Карабаху можно использовать как документ, формально подтверждающий отсутствие у Азербайджана статуса страны, находящейся в стадии территориального спора.

Что же касается «доверия» по отношению к Москве, то я крайне удивлен тому, что Баку сохраняет такое доверие вопреки историческому опыту как минимум последней сотни лет.

Расим Мусабеков, политолог, депутат парламента:

— Давайте оценивать ситуацию не по провозглашенным действиям, а по их реальным результатам. Баку настоял и добился того, что никаких призывников из Армении, никаких военных из числа граждан Армении на территорию, которую контролируют российские миротворцы, направляться не будут, а те, которые здесь оставались, будут выведены.

Что же касается объявленного призыва из числа карабахских армян, то это незаконное мероприятие, и полагаю, что Баку свое неудовольствие по данному поводу до командования российских миротворцев довело. Принимая во внимание, что потери среди карабахских армян в ходе недавних военных действий превысили 3,5 тысячи человек, комплектовать так называемую «Армию обороны Арцаха» не из кого. Ведь в реальности численность карабахских армян находится в интервале 50-60 тысяч. Численность лиц призывного возраста (юноши, достигшие 18 лет) вряд ли превышает 400-500 человек. Неизвестно, сколько из этого контингента погибли в войне, получили ранения, скрылись в Армении или эмигрировали в Россию.

Так что, объявленный призыв может оказаться больше пропагандистским мероприятием, призванным показать наличие работающих институтов власти, чем нечто, имеющее реальное военное значение. Однако уверен, что соответствующие структуры безопасности отслеживают ситуацию и при необходимости жестко поставят заслон неприемлемым действиям остатков сепаратистского режима.

Что же касается возможного негативного воздействия неких проармянских доброхотов на Западе, то хотя исключить это полностью нельзя, но реальными рычагами для воздействия на ситуацию, поверх головы наших властей и командования российских миротворцев, эти силы не располагают. Тем более что неподалеку развернут Совместный турецко-российский Мониторинговый Центр.