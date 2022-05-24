Советник постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил, что из-за войны РФ против Украины решил подать в отставку с этой должности. Бондареву за время дипломатической службы ещё «никогда не было так стыдно за свою страну и работу» сообщается на странице российского дипломата в соцсети LinkedIn в понедельник, 23 мая.

Заявление Бондарева также опубликовал в Twitter директор правозащитной и наблюдательной группы ООН UN Watch Хиллел Нойер.

Свое решение российский дипломат мотивировал тем, что за 20 лет службы в российском МИД ему еще никогда не было так стыдно за свою страну и работу. «Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России», — написал он.

По словам Бондарева, цель организаторов войны против Украины – «остаться навсегда у власти», «наслаждаться неограниченной властью и полнейшей безнаказанностью», ради которых «уже погибли тысячи россиян и украинцев».

Как заявил дипломат, в последние 20 лет в «работе МИД все время возрастал уровень лжи и непрофессионализма», и сейчас министерство «вместо непредвзятого информирования о происходящем, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования» распространяет «пропагандистские клише в духе советских газет 30-х годов». Бондарев, по его словам, хотел бы продолжить работать в МИД, но считает, что оставаться на госслужбе сейчас означает предательство Родины. (DW)