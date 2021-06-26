Бизнесмен Олег Бурлаков, занимающий 177 место в рейтинге богатейших россиян, скончался от коронавируса на 72-м году жизни.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на его знакомого и знакомого его супруги.

По данным издания, Бурлаков умер 23 июня в Монако, где проживал в последние годы. Он вернулся туда после поездки в Москву.

Бурлаков был совладельцем Стройлесбанка, а также владел лакокрасочной фабрикой Terpentin и инвестиционно-строительной компанией «Импульс». Его состояние оценивается в $650 млн. Кроме того, во владении бизнесмена находилась парусная яхта Black Pearl длиной 106,7 м, способная передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.

Как отмечает Forbes, на наследство будут претендовать две дочери и брат миллионера, а также его жена, с которой у него несколько лет назад начался бракоразводный процесс. (Газета.Ру)