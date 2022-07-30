Российский банкир Степан Мелконов, обвиняемый в многомиллиардных хищениях, уехал в Канаду, пишут российские СМИ.

Согласно информации, Мелконов обвиняется в хищениях из лопнувшего Судостроительного Банка (СБ-банк). Он тайно эмигрировал в Канаду в июне прошлого года, на тот момент находясь в статусе свидетеля, а затем, оказавшись на грани ареста, получил канадский паспорт.

С 2020 года бывшего банкира начали вызывать на допросы в качестве свидетеля. Видимо, заподозрив неладное, он решил оформить себе канадский паспорт и сбежать из страны. В Канаду он попал не сразу — предприниматель успел «засветиться» в Греции, Армении, США и Мексике.

Бывшего банкира заочно арестовал Тверской районный суд по обращению следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве.