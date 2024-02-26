Британский финансист, глава лондонской ветви семьи Ротшильдов лорд Джейкоб скончался в возрасте 87 лет.
Банкир начал карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году. Впоследствии он стал председателем RIT Capital Partners, одного из крупнейших инвестиционных фондов — чистая стоимость его активов оценивается приблизительно в два миллиарда фунтов стерлингов.
В поместье Уоддесдон, управляемом фондом Ротшильдов, инвестбанкира назвали филантропом и культурным лидером, которого будет не хватать друзьям и коллегам.
Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям
Семья банкира сообщила, что Ротшильда похоронят в соответствии с семейными обычаями в кругу близких.