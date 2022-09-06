В условиях геополитической турбулентности в мире роль Китая как реальной сверхдержавы растет. Вашингтон это понимает и параллельно «российской угрозе», пытается также решить и вопрос «китайской угрозы».

Большинство аналитиков, а также ряд западных СМИ писали о том, что на фоне украинского кризиса Пекин также решит вопрос Тайваня, однако визит Нэнси Пэлоси, а также решение Джо Байдена продать Тайваню оружие на 1 миллиард долларов, показало, что Китай до трусливости мудр, чтобы идти на конфронтацию с США.

Тем не менее, Вашингтон не перестает давить на Пекин в тайванском вопросе и усиливает свое военное присутствие в тихоокеанском регионе, а также усиливает контроль над экономическими отношениями с Россией.

«Пекин не собирается ставить свою собственную экономику под удар из-за отношений с Россией. И надежды многих российских исследователей, политиков, журналистов на то, что «Китай нам поможет…» не более чем пустой звук», — сказал # российский аналитик Евгений Гамерман.

По словам эксперта, для того, чтобы не попасть под вторичные санкции, крупнейшие китайские компании либо сворачивают полностью бизнес в России, либо минимизируют его до таких объемов, чтобы риски были незначительны.

«В частности, компания Huawei прекратила заключать контракты на поставки сетевого оборудования, закрыла некоторые свои подразделения и уволила часть сотрудников. Таким же путем пошли Xiaomi, ZTE, Lenovo. Китайские банки прекратили обслуживать сделки по покупке сырьевых товаров из России. А Азиатский банк инфраструктурных инвестиций приостановил все операции, связанные с Россией и Беларусью (а основной акционер банка – Китай)», — подчеркнул он.

При этом Китай продолжает наращивать покупки российской нефти и газа.

«Однако цена газа, поставляемого в Китай в разы меньше, чем была цена для поставок в Германию. Москве, в условиях отсутствия серьезной альтернативы, приходится торговать с большим дисконтом. Китай выжмет из сложившейся ситуации максимум экономической выгоды, однако помогать, ставя себя под удар, не станет», — добавил эксперт.

Говоря о возможном конфликте между Пекином и Вашингтоном, эксперт отметил, что США во всей этой истории показали себя очень сильным и грамотным стратегом.

«Государственный департамент не зря ест свой хлеб. Начиная с февраля месяца практически все мировые масс-медиа распространяли информацию о том, что после действий России в Украине, Китай, вдохновившись политикой Москвы, будет пытаться решить проблему Тайваня силовым путем. И такую повестку предлагали именно западные СМИ. Визит Пэлоси в Тайвань стал кульминацией, «вишенкой на торте». Абсолютно элегантно, без оружия, без угроз его применения, отправив 82-летнюю женщину на остров, Вашингтон показал кто является хозяином положения», — отметил он.

Пекин, говоря шахматным языком (который так любят специалисты – международники), был поставлен в положение цугцванга, когда любой ответный ход приводит к ухудшению твоей позиции.

«Стрелять самому себе в ногу, Китай, в отличие от России, не намерен. Ослаблять свои экономические позиции, ставить под угрозу собственное развитие и благополучие, Пекин не будет. Вот и получается, что своими первоначальными громкими заявлениями, руководство КПК просто пыталось сохранить лицо. И за этими угрозами ничего не последовало и не могло последовать.

Китай, конечно, не готов к прямому конфликту с США, но что важно – США тоже не готовы к прямому конфликту с Китаем. И здесь имеет первостепенное значение, кто и как тасует карты, ну или расставляет фигуры (если вернуться к шахматной терминологии)», — резюмировал он.