В 2024 году в мире могут появиться новые горячие точки.

Как передает #, об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на военного аналитика, старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова.

По словам эксперта, новые конфликты могут возникнуть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Прохватилов считает, что Запад планирует госпереворот в Казахстане.

«Меня тревожит ситуация в Центральной Азии, где США и Великобритании просто по всем направлениям активизировались и пытаются оторвать Казахстан от России. Не исключаю, что Запад попытается повторить январский путч 2022 года», — заявил Прохватилов.

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алмату — бывшую столицу и крупнейший город Казахстана.

3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причинами массовых беспорядков и попытки государственного переворота в стране в 2022 году нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой.