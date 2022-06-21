Российские войска по состоянию на 21 июня 2022 года оккупировали поселок Тошковка (Луганская область). Бои за Северодонецк идут в промышленной зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Северодонецкой районной военной администрации Романа Власенко на телемарафоне.

По его словам, бои за Северодонецк продолжаются, обстреливается промзона, которая под контролем украинских войск.

«Уличные бои не прекратились. Наши парни контролируют одноэтажную застройку вокруг Северодонецка, населенные пункты-сателлиты города», — отметил Власенко.

Он также отметил, что на данный момент противник стянул все свои резервы и военную технику на фронт.

«На сегодня, по нашей информации, Тошковка полностью оккупирована россиянами. Они пытаются продавить оборону между Мирной Долиной и Горским, были остановлены вчера, но давление продолжается», — добавил Власенко.