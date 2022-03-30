Российские войска, воюющие на Украине, применили запрещенные противопехотные мины на востоке Харьковской области, сообщает Human Rights Watch.

Противопехотные мины были обнаружены украинскими специалистами по обезвреживанию боеприпасов 28 марта 2022 года. Известно, что у России есть эти наземные мины, которые могут убивать и калечить людей в радиусе 16 метров. Украина не обладает этим типом наземных мин или системой их установки.

Международный договор о запрещении мин 1997 года полностью запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. Россия не входит в число 164 стран, присоединившихся к договору.