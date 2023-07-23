Российские войска в ночь на воскресенье 23 июля нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погиб один гражданский, еще 18 человек пострадали, среди них четверо детей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«В Одессе 18 пострадавших, среди которых четверо детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети», — говорится в сообщении главы Одесской ОВА.

По словам Кипера, информация о количестве пострадавших в будущем может измениться. Бригады скорой помощи работают на местах.