Город Тростянец в Сумской области Украины полностью занят российскими военными, сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«По состоянию на 1.03 три русских колонны с разных сторон, зашли в Тростянец и полностью заняли город. Снесли танком ворота в Круглый Двор, разбили картинную галерею», — цитирует Интерфакс-Украина его сообщение.

Указывается также, что в городе почти все линии электропередач повреждены, разбиты все дороги. «Россияне ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии», — сообщает Живицкий.

Украинская правда со ссылкой на свои источники сообщает, что в ночь на среду российская техника, укрываясь от обстрелов «Байрактаров», захватила часть предприятий в Тростянце. «Тростянец по факту сейчас захвачен, тероборона борется, но несколько колонн тяжелой техники зашли в город. Они прикрываются гражданскими. За пределами города по ним работают артиллерия и «Байрактары», а сейчас они скрылись фактически за гражданским населением», – цитирует издание свой источник.