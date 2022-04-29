Представитель британской НКО Presidium Network Доминик Бирн сообщил о похищении в Украине российскими военными двоих волонтеров, оказывающих гуманитарную помощь населению. Об этом он рассказал «Би-би-си».

По его словам, мужчины были задержаны 25 апреля на блокпосте недалеко от Запорожья. Предположительно, они работали самостоятельно, но были на связи с Presidium Network. Доминик Бирн заявил, что мужчин задержали сразу после прибытия на подконтрольную российским военным территорию.

Во время задержания они пытались вывезти женщину с двумя детьми. Она получила от волонтеров странную смску, после чего в ее дом ворвались российские военные, передает Русская служба «Би-би-си». По словам Бирна, военные кричали на женщину, обвиняя ее в «пособничестве британским шпионам».