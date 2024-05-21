Российские военные в ночь на 21 мая в очередной раз ударили по Харькову, повреждён «объект транспортной инфраструктуры», сообщают местные власти. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о пяти пострадавших.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате налёта беспилотников повреждены несколько частных домов, там начались пожары.

«Пока известно о трёх пострадавших – всем уже оказана медицинская помощь. <…> Есть предварительная информация об ударе «Шахедом» по одному из любимых мест отдыха горожан», – написал он.

Позже Терехов уточнил, что удар пришёлся по некоему объекту транспортной инфраструктуры. «Предварительно есть один пострадавший человек», – написал он.

Об ударе по «объекту транспортной инфраструктуры» сообщил и глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его информации, ночью обломки сбитых беспилотников упали в четырех местах Харькова, после чего загорелись два частных дома, гараж и микроавтобус.

Налеты беспилотников ночью 21 мая были зафиксированы также в Одесской и Николаевской областях. Воздушные силы Украины сообщили о 28 сбитых «Шахедах» в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях. Всего, по утверждению украинских военных, армия России запустила по территории Украины 29 беспилотников. (svoboda.org)