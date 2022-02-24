Российские ученые и научные журналисты выступили с протестом против войны с Украиной. Открытое письмо подписали свыше сотни сотрудников научных центров РАН, академиков, работников институтов, а также журналистов.

«Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России. Этот фатальный шаг ведет к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности», — говорится в письме.

В тексте подчеркнуто, что для этой войны нет никаких разумных оправданий. «Попытки использовать ситуацию в Донбассе как повод для развертывания военной операции не вызывают никакого доверия», и «Украина не представляет угрозы для безопасности», поэтому война против нее несправедлива и откровенно бессмысленна.

Авторы письма также подчеркнули, что Украина была и остается близкой России страной — «отцы, деды и прадеды вместе воевали против нацизма».

«Развязывание войны ради геополитических амбиций руководства РФ, движимого сомнительными историософскими фантазиями, есть циничное предательство их памяти», — подчеркнуто в обращении. Там же указано, что, развязав войну, Россия обрекла себя на международную изоляцию, на положение страны-изгоя. А это «означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию при полном отсутствии позитивных перспектив».

Авторы письма потребовали немедленной остановки всех военных действий, направленных против Украины.

Под письмом подписались Александр Аникин, лингвист, академик РА, Юрий Апресян, лингвист, академик РАН, Виктор Васильев, математик, академик РАН, Сергей Николаев, филолог, академик РАН, Роальд Сагдеев, физик, академик РАН, Александр Соболев, академик РАН, Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского, РАН, Сергей Стишов, физик, академик РАН, Светлана Толстая, филолог, академик РАН, Ефим Хазанов, физик, академик РАН, Михаил Гельфанд, биоинформатик, член Европейской академии, докт. биол. наук, Леонид Аранович, докт. геол.-мин. наук, член-корреспондент РАН, Петр Арсеев, физик, член-корреспондент РАН, Елена Березович, филолог, член-корреспондент РАН, Елизавета Бонч-Осмоловская, биолог, член-корреспондент РАН, Алексей Гиппиус, филолог, чл.-корр. РАН, Михаил Глазов, физик, член-корреспондент РАН и другие. На данный момент число подписавшихся составляет почти 150 человек и продолжает расти. Полный список доступен на сайте.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам и объявил о специальной военной операции в Донбассе. В своем выступлении он заявил, что «обстоятельства требуют от России решительных действий», и подчеркнул, что «Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия». По словам российского лидера, в планы РФ «не входит оккупация украинских территорий», однако «РФ считает важным, чтобы правом самоопределения могли воспользоваться все народы Украины». (rosbalt.ru)