Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины в Запорожской и Днепропетровской областях сбили четыре из шести ракет, выпущенных 16 июля российскими военными из района Каспийского моря. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

«Около 15:20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95 МС… нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101 (Х-555), – говорится в сообщении. – Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования «Восток».

Отмечается, что остальные две попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области.