Российская техника зашла на территорию города-спутника Чернобыля Славутича (Украина).

Как передает УНИАН, накануне сообщалось об обстрелах города со стороны российских войск, которые, по словам очевидцев, уже проникли в Славутич. Однако было неизвестно, штурмовали ли они здание местных властей.

В соцсети выложили видео с российскими танками. На отснятых очевидцами кадрах слышны звуки выстрелов в сторону людей.

Сотни граждан еще утром вышли на протесты в центр города, развернув большой флаг Украины.

Начальник Киевской ОВ Александр Павлюк утром сообщил о том, что российские войска открыли огонь в воздух и бросают в толпу шумовые гранаты.

Он добавил, что российские военные похитили мэра Юрия Фомичева. Городской совет продолжает свою работу.