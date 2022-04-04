Российские военные ограбили дачу украинского президента Владимира Зеленского на острове Бирючий, в курортной Кирилловке. Об этом местные жители сообщили РИА-Мелитополь.

2 апреля российские солдаты вывозили оттуда мебель. Как уточнили очевидцы, на территорию дома военные РФ из Геническа проникли примерно в 5:30.

Россиян сопровождал директор Азово-Сивашского нацпарка Евгений Поповчук.

Два БТРа остались на даче Зеленского, а три отправились на пограничную заставу.

Заезжали россияне и в село Кирилловка, куда прибывали беженцы из Мариуполя. Далее они отправились на базы отдыха Стандарт и Буревестник на косе Пересыпь.

Местные жители утверждают также, что россияне уже начали грабить местные базы отдыха.

Остров Бирючий – огромный песчаный остров в Азовском море общей площадью более 7 тысяч гектаров.