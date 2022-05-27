До конца лета украинская армия сумеет оттеснить российских оккупантов на позиции, которые они занимали до полномасштабного вторжения.

Такой прогноз озвучил телеканалу «Дом» американский генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий Сухопутным командованием союзников и армией США в Европе Бен Ходжес. В настоящее время Ходжес является ведущим военным экспертом Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

По его словам, для победы одной из сторон следует решить логистические проблемы.

«Я считаю, что логистические возможности россиян ухудшаются, в то время как возможности украинцев наоборот. И когда будет правильное положение, российские силы рухнут, будет кульминация. Я думаю, это, скорее всего, произойдет в августе», — отметил он.

«По моей оценке, к концу лета украинские войска отодвинут российские как минимум до линии, на которой те были 23 февраля», — прогнозирует Ходжес.

Ходжес констатировал, что у вражеской армии все еще много артиллерии и ракет, а его прогноз сбудется после того, как они закончатся.

«Когда они не смогут оказывать давление на украинские войска — от Херсона и до Донбасса, тогда и будет следующая переломная точка в этой стадии операции. И тогда к концу лета, если мы исправим тыловое обеспечение, логистику, то ВСУ смогут выгнать российские войска», — отметил генерал.