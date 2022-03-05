Российская организация «Общественная потребительская инициатива» подала иск к американской компании Apple в Пресненский суд Москвы, пишут «Известия».

Согласно данным издания, авторы требуют признать противоправными действия ответчика, который приостановил импорт, продажу и техобслуживание своей продукции в России. Истец также просит наложить арест на счета, запасы продукции и имущество Apple до тех пор, пока компания не возобновит обслуживание российских клиентов.

Подчеркивается, что из-за запрета на ввоз продукции и ее составляющих россияне лишились возможности ремонта, замены и возврата товара.

2 марта Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России, кроме того, компания ограничила использование системы платежей.

Между тем о приостановке продажи товаров на российской территории на фоне ситуации вoкруг Украины объявила Microsoft (aif.ru)