Российские миротворцы в Карабахе провели передислокацию наблюдательных постов

Российские миротворцы в зоне нагорнокарабахского конфликта провели передислокацию наблюдательных постов, а также изменили их число.

Как передает  ТАСС, об этом в среду сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«С учетом сложившейся обстановки командованием российского контингента уточнены положение и состав наблюдательных постов. В районе проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах. В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов и 12 в южной», — заявил Конашенков.

Ранее в районе проведения миротворческой операции было развернуто 25 наблюдательных постов: по девять в северной и южной зонах ответственности, а также семь временных в Лачинском коридоре.

| 2020-11-18T16:37:34+04:00 18 ноября 2020, 18:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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