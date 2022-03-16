15 марта оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Одесской области. Об этом сообщил в видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Марченко уточнил, что огонь открывали российские корабли и авиация.

Он рассказал, что утром оккупанты нанесли ракетные удары по одному из населенных пунктов, в результате чего пострадали два человека. После обеда противник открыл огонь из корабельной артиллерии по другому населенному пункту, выпустив порядка 90 снарядов.

По данным «Думской», под обстрел попали села и поселки Лебедевка, Беленькое и Тузла Белгород-Днестровского района.

«Но наши воины достойно держат оборону. И я хочу заверить, что за каждого нашего раненого и за каждое разрушение враг несет в разы большие потери», – сказал Марченко.

Французский философ и писатель Бернар-Анри Леви, который сейчас находится в Одесской области, сообщил, что вечером оккупанты обстреляли село Мирное недалеко от границы с Молдовой.

«Мирное – просто бедное село в Украине. Никаких военных целей. Чистая жестокость армии [президента РФ Владимира] Путина, проигравшей эту войну», – написал он в Twitter.

Военный журналист канала «1+1» Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram ночью 16 марта, что российские оккупанты «выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции».

«Российские оккупанты начали с кораблей обстрел украинского берега в Одесской области. Вероятно, они пытаются выявить систему нашей береговой обороны», – предположил он.

15 марта официальное издание британского военно-морского флота Navy News, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщило, что в сторону Одесской области тремя группами двигается не менее 14 российских кораблей, в том числе десантные и ракетные корветы. В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили эту информацию.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram, что 15 марта три корабля разного класса были «на определенном расстоянии от наших берегов».

«Но не напротив Одессы, а немного в другом районе. Действительно, они осуществили корабельные артиллерийские выстрелы. Будет ли десант сегодня-завтра? Война есть война, вероятность таких действий всегда достаточно высока, но уверен, что этого не будет. Этой ночью точно», – сказал Братчук.

Он заверил, что система «одесского оборонного района» не позволит противнику осуществить такую высадку. «То есть попытки могут быть. Но традиционно: добро пожаловать в ад!» – сказал спикер администрации. /gordonua.com/