Хакерская группировка ALPHV (она же BlackCat) взяла на себя ответственность за атаку на сетевую инфраструктуру итальянского энергетического агентства GSE с помощью программы-вымогателя (ransomware). Хакеры заявили, что украли 700 гигабайт данных и пригрозили, что выложат информацию в открытый доступ, если итальянская сторона не выполнит их условия, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение группировки в даркнете. Что требуют злоумышленники в обмен на безопасность сети, неизвестно.

GSE — государственная энергетическая компания — заявила о взломе накануне, 1 сентября. Оператору пришлось изолировать часть IT-систем, в частности, отключить сайт.

За день до этого крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni SpA также заявила о взломе сетей. Внутренние системы защиты обнаружили несанкционированный доступ и быстро пресекли атаку, поэтому последствия оказались незначительными. Никто не взял на себя ответственность за это нападение.

Для обсуждения инцидентов итальянские власти созвали совещание во главе с премьер-министром Марио Драги. По словам министра иностранных дел страны Луиджи Ди Майо, кибератаки на западноевропейские компании связаны с российским вторжением в Украину. Они являются частью стратегии дестабилизации, проводимой после вторжения в феврале, уверен чиновник.