После отказа американских компаний поставлять оборудование в Россию из-за санкций российские банки переходят на банкоматы из Китая. Закупки уже начали в Ак Барс Банке и Почта Банке, а в ВТБ, УБРиР и «Зените» рассматривают такую возможность. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Ак Барс Банк ранее имел только банкоматы из США. Теперь банк переходит на китайское оборудование. Первые банкоматы из КНР будут поставлены в сентябре. В Почта Банке заявили, что в банкоматной сети банка уже есть оборудование из Китая. Как рассказали в ВТБ, банк тестирует банкоматы разных производителей, в том числе из Китая. В «Зените» планируют использовать банкоматы китайского и корейского производства. Их могут поставить не ранее четвертого квартала. Аналогичную возможность рассматривают в УБРиР. Закупить китайские банкоматы могут в «Сбере», «Открытии», Новикомбанке.

Производители банкоматов NCR и Diebold Nixdorf ушли из России после начала войны в Украине.