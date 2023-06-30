Завтра в Баку стартуют гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока (Россия), сообщает #.

А сегодня артисты и художественный руководитель театра, народный артист России Ефим Звеняцкий встретились с азербайджанскими журналистами, подробно рассказав о привезенном репертуаре.

Масштабные гастроли пройдут на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна с 1 по 9 июля в рамках «Года Гейдара Алиева» и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

Главный режиссер Русского драмтеатра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский выразил уверенность, что каждый спектакль, вошедший в программу гастролей, будет встречен бакинским зрителем «на ура».

«Судя по репертуару — это очень творческий театр, который представит вниманию бакинской публики интересные постановки. Хочу поблагодарить организаторов за проведение гастролей и сказать коллективу Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького — добро пожаловать!» — сказал А. Шаровский.

Говоря о том, что гастроли проходят в рамках «Года Гейдара Алиева», Шаровский вспомнил высказывания общенационального лидера о значении интернационализма и международного обмена, а также процитировал слова президента Ильхама Алиева, заявившего о том, что «Русский театр в Азербайджане — это навсегда!».

Ефим Звеняцкий отметил, что коллектив привез в Баку свои лучшие постановки:

«Теплый дом — так определяется наш театр. У нас удивление от красоты города, от того, насколько он зеленый, чистый, восторг от людей, которые к нам очень тепло относятся. Вы излучаете тепло и одариваете светом, мне хотелось бы, чтобы это повторилось в зрительном зале», — сказал народный артист России.

Первый секретарь посольства России в Азербайджане Павел Кузнецов назвал гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького в Баку значимым культурным событием.

«Спасибо коллективу театра, который приехал в Баку с обширной программой. Уверен, бакинский зритель получит удовольствие от просмотра спектаклей. Спасибо организаторам за проделанную работу, подготовить такие масштабные гастроли – это большой труд. Все проекты Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна — всегда яркие и интересные, и неизменно вызывают ажиотаж у публики. Желаю руководителям театров дальнейшего расширения взаимодействия на благо укрепления культурных связей России и Азербайджана», — сказал он.

Актриса Наталья Овчинникова призналась, что вся труппа находится в предвкушении от встречи с бакинской публикой:

«Каждый раз на гастролях очень интересно завязывать диалог с публикой, наблюдать за реакцией. Надеюсь, мы оставим хорошее, незабываемое впечатление. Многие члены нашей труппы впервые в Баку», — добавила Овчинникова, подчеркнув, что планирует увезти из Баку много сувениров и самобытных вещей.

Актер Валентин Запорожец заявил, что у него нет ощущения, что он находится в незнакомой стране, потому что все, что окружает его в Баку, наполнено теплом:

«Мы приехали к вам в гости и привезли с собой шесть подарков, бережно их упаковали и очень трепетно будем дарить их бакинской публике. В каждом из этих подарков частичка нашего сердца. Мы приехали с открытыми сердцами», — сказал российский актер.

Гастроли старейшего академического театра драмы Дальнего Востока начнутся с постановки «Мастер и Маргарита» (12+) 1 и 2 июля.

Состав гастролеров насчитывает около 150 человек, что является рекордным показателем за последнее время.

Начало спектаклей — в 19:30.

4 июля зрителям будет представлена постановка «Поминальная молитва» (12+), 5 июля — «Иванов» (12+), 6 и 7 июля — «Эдит и ее демоны» (12+).

Спектакль «Собака на сене» (12+) бакинцы увидят 8 июля, а завершится театральный праздник 9 июля спектаклем «Крейсера» (12+).