Роскомнадзор инициировал проверку российских СМИ, которые взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В ведомстве напомнили, что ранее ряд российских изданий, в том числе иноагентов, накануне взяли интервью у Зеленского.

«Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования», — говорится в сообщении РКН.