Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в матче с национальной командой Франции на чемпионате Европы — 2020 отметился дублем и тем самым повторил рекорд экс-игрока сборной Ирана азербайджанского происхождения Али Даеи по голам за сборную.

Теперь Роналду вместе с Али Даеи лидирует в списке бомбардиров в матчах национальных сборных. Капитану сборной Португалии для этого потребовалось 178 игр, Даеи — 149.

36-летний форвард забил свой 109 мяч за португальцев. Это уже пятый гол нападающего на Евро-2020, три из которых были забиты с пенальти.

Встреча закончилась со счетом 2:2. У сборной Франции Карим Бензема также отметился двумя забитыми мячами.

Таким образом, французы заняли первое место в группе F, набрав пять очков. Подопечные Дидье Дешама выиграли у немцев (1:0) и сыграли вничью с Венгрией (1:1). Португальская команда заняла третье место в группе, имея в активе четыре балла. Они одержали победу над сборной Венгрии (3:0) и уступили Германии (2:4). (Спорт.Ру)