Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Турцией в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира. Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша. Голы на счету Отавио, Диогу Жоты и Матеуса Нунеса. У турков отличился Бурак Йылмаз. Он же на 85-й минуте не реализовал пенальти, упустив возможность сравнять счет.

«Сделан первый шаг к нашей великой цели. Еще ничего не выиграно и не достигнуто, поэтому мы должны продолжать работать серьезно и целенаправленно, уважая соперника, но всегда веря в свои силы. Вперед, Португалия!» — написал Роналду в соцсетях.

В другом полуфинале Северная Македония сенсационно обыграла итальянцев (1:0). Единственные гол на счету Александара Трайковски с передачи Бояна Миовски. Нападающий отправил мяч в сетку на 110-й минуте.

Встреча Португалия — Северная Македония состоится 29 марта.