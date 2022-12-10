Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог отличиться в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре против сборной Марокко.

Как информирует Opta, 37-летний форвард провел за свою карьеру восемь матчей в плей-офф мировых первенств, не сумев отличиться в них ни разу.

В общей сложности бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» провел в плей-офф чемпионатов мира 570 минут и нанес 27 ударов.

Напомним, что игра 1/4 финала Марокко — Португалия, прошедшая 10 декабря на арене «Эль-Тумама» в столице Катара Дохе, завершилась со счетом 1:0 в пользу африканской команды.