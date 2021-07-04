Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в туринском клубе.

Как передает La Gazzetta dello Sport, агент португальского форварда Жорже Мендеш уже проинформировал руководство «Ювентуса» о желании Роналду продлить контракт до июня 2023 года. В туринском клубе попросили время на раздумья, так как из-за пандемии коронавируса «Ювентусу» стало затруднительно выплачивать Роналду зарплату, которая составляет 31 млн евро в год.

Напомним, что Роналду выступает за туринцев с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.